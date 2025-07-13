СМИ: Макрон унизил Стармера во время визита в Британию
13 июля 202504:02
Французский лидер Эммануэль Макрон во время последнего визита унизил главу правительства Великобритании Кира Стармера, сообщает Daily Express.
Политики обсуждали миграционный кризис в Британии и европейском союзе. По словам журналистов, Макрон превратил Британию в хаб для мигрантов, чтобы уберечь от них страны Евросоюза.
«Наш Brexit еще больше дискредитирован — кстати, именно в этом и заключался визит Макрона», — говорится в статье.
Ранее Макрон заявил о готовности направить на Украину до 50 тысяч военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве пациенту удалил половину тела
- СМИ: Макрон унизил Стармера во время визита в Британию
- На Украине повторно мобилизуют вернувшихся из плена солдат
- СМИ: Трамп может выделить финансовую помощь Украине
- Опубликованы спутниковые снимки циклона над Москвой
- Макрон: Новая Каледония станет новым государством в составе Франции
- Более 20 тысяч жителей Новгородской области остались без электричества
- Макрон: Будет ускорен процесс подготовки ответных мер на пошлины США
- На Солнце стремительно растет вспышечная активность
- В Петербурге задержали жениха и шафера из-за стрельбы у ЗАГСа
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru