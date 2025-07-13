Политики обсуждали миграционный кризис в Британии и европейском союзе. По словам журналистов, Макрон превратил Британию в хаб для мигрантов, чтобы уберечь от них страны Евросоюза.

«Наш Brexit еще больше дискредитирован — кстати, именно в этом и заключался визит Макрона», — говорится в статье.

Ранее Макрон заявил о готовности направить на Украину до 50 тысяч военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

