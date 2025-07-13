Макрон: Новая Каледония станет новым государством в составе Франции

По его словам, «это ставка на доверие». Глава государства указал, что соглашение стало результатом более десяти дней переговоров.

По данным Politico, соглашение предполагает создание отдельного гражданства Новой Каледонии и передачу ему полномочий в области международных отношений.

Год назад премьер Франции заявил о вводе войск в Новую Каледонию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

