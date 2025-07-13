Макрон: Новая Каледония станет новым государством в составе Франции
13 июля 202502:01
Новая Каледония приобретёт статус государства в составе Франции, сообщил в соцсети Х французский лидер Эммануэль Макрон.
По его словам, «это ставка на доверие». Глава государства указал, что соглашение стало результатом более десяти дней переговоров.
По данным Politico, соглашение предполагает создание отдельного гражданства Новой Каледонии и передачу ему полномочий в области международных отношений.
Год назад премьер Франции заявил о вводе войск в Новую Каледонию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru