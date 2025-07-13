Более 20 тысяч жителей Новгородской области остались без электричества

В Новгородской области непогода оставила без электричества 477 населенных пунктов, в которых проживают более 22 тыс. человек, сообщил в Telegram врио губернатора региона Александр Дронов.

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По его словам, это произошло из-за грозы. Энергетики будут работать круглосуточно до полной ликвидации последствий непогоды.

Отмечается, что в течение суток 13 июля местами по области ожидаются ливни, грозы, град, ветер до 19-24 м/с. Воздух прогреется до 33 градусов.

Ранее в Приморье 7,5 тысячи человек остались без электричества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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