Более 20 тысяч жителей Новгородской области остались без электричества

По его словам, это произошло из-за грозы. Энергетики будут работать круглосуточно до полной ликвидации последствий непогоды.

Отмечается, что в течение суток 13 июля местами по области ожидаются ливни, грозы, град, ветер до 19-24 м/с. Воздух прогреется до 33 градусов.

Ранее в Приморье 7,5 тысячи человек остались без электричества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

