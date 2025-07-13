Стало известно, как сэкономить на оплате услуг ЖКХ летом
В период жары россиянам следует оптимизировать работу кондиционеров, установив температурный режим на 24-26 градусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова.
По его словам, это позволит сэкономить на оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства. Депутат посоветовал использовать кондиционер с таймером и программой автоматического поддержания температуры, чтобы прибор работал тогда, когда помещение нагревается выше установленной температуры. Также нужно соблюдать должный уход и регулярно очищать фильтры кондиционера для энергоэффективной работы. Парламентарий также рекомендует обеспечить теплоизоляцию, которая будет удерживать прохладу внутри и не пускать тепло извне.
В жаркую погоду необходимо прежде всего позаботиться об усиленном питьевом режиме, легкой еде, правильной одежде, а также научиться пользоваться кондиционером, рассказала НСН врач-терапевт Татьяна Романенко. Жителей европейской части России предупредили об аномальной жаре - температура в центральных регионах достигнет 38 градусов.
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