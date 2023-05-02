Блинкен заявил, что контрнаступление ВСУ начнется в ближайшие недели
Украинская армия намерена начать активные действия в ближайшие недели, заявил в интервью Fox News госсекретарь США Энтони Блинкен.
Дипломат считает, что успех Киева быстро приведет к началу переговоров. За этим наступит устойчивый мир, сказал глава Госдепа.
Руководитель внешнеполитического ведомства США не озвучил конкретных сроков начала контрнаступления ВСУ.
При этом он признал, что ситуация на фронте зашла в тупик. Что касается России, то она не реализовала первоначальные планы в конфликте, полагает Блинкен.
ВСУ не могут начать наступление из-за плохой погоды, объяснил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. По его словам, тяжелые танки не могут передвигаться в таких условиях, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru