Опубликованы спутниковые снимки циклона над Москвой
«Роскосмос» обнародовал спутниковые снимки циклона над Москвой, сообщают «Известия».
Он пришедший на фоне жары. На город обрушился дождь и град.
Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в Москве зафиксирован рекорд температуры 122-летней давности — воздух прогрелся до +34,6 градуса.
Из-за подтопления дороги на внешней стороне 16-го км МКАД перекрыли движение. Также подтопленными оказались несколько участков улиц и трамвайные пути.
Ранее из-за непогоды более 20 тысяч жителей Новгородской области остались без электричества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru