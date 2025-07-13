Опубликованы спутниковые снимки циклона над Москвой

Он пришедший на фоне жары. На город обрушился дождь и град.

Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в Москве зафиксирован рекорд температуры 122-летней давности — воздух прогрелся до +34,6 градуса.

Из-за подтопления дороги на внешней стороне 16-го км МКАД перекрыли движение. Также подтопленными оказались несколько участков улиц и трамвайные пути.

Ранее из-за непогоды более 20 тысяч жителей Новгородской области остались без электричества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

