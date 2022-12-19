Обозреватель напомнил о заявлении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщившей, что ВСУ потеряли 100 тысяч солдат. Кроме того, глава ЕК заявила о 20 тысячах погибших мирных граждан.

«Если оценка фон дер Ляйен верна, это почти в 10 раз превышает количество погибших украинских солдат, о которых сообщает украинское правительство. Реплика президента ЕК показывает, что даже самые сильные сторонники этого конфликта больше не могут скрывать правду: Украина рискует проиграть», — отмечает О'Нил-младший.

Как отметил автор, западные СМИ и администрация президента США Джо Байдена настаивают, что «Украина побеждает Россию», однако факты говорят об обратном. О'Нил-младший считает, что действия Вашингтона в рамках украинского конфликта привели Соединенные Штаты к внешнеполитическому провалу, а население Украины — к страданиям.

«Украинская нация разрушена ради интересов США и по наущению глобалистской американской империи», — заключил обозреватель.

