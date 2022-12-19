СМИ: Запад больше не может скрывать данные об истинных потерях ВСУ
Лидеры западных стран больше не могут скрывать правду о положении украинской армии и страны в целом, считает член совета директоров Института американских идей Джордж О'Нил-младший. Об этом эксперт пишет в статье для журнала The American Conservative.
Обозреватель напомнил о заявлении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщившей, что ВСУ потеряли 100 тысяч солдат. Кроме того, глава ЕК заявила о 20 тысячах погибших мирных граждан.
«Если оценка фон дер Ляйен верна, это почти в 10 раз превышает количество погибших украинских солдат, о которых сообщает украинское правительство. Реплика президента ЕК показывает, что даже самые сильные сторонники этого конфликта больше не могут скрывать правду: Украина рискует проиграть», — отмечает О'Нил-младший.
Как отметил автор, западные СМИ и администрация президента США Джо Байдена настаивают, что «Украина побеждает Россию», однако факты говорят об обратном. О'Нил-младший считает, что действия Вашингтона в рамках украинского конфликта привели Соединенные Штаты к внешнеполитическому провалу, а население Украины — к страданиям.
«Украинская нация разрушена ради интересов США и по наущению глобалистской американской империи», — заключил обозреватель.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+6 341 / сут.
Умерли
393 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+5 564 / сут.
- Курс евро поднялся выше 70 рублей впервые с 27 мая
- СМИ: Запад больше не может скрывать данные об истинных потерях ВСУ
- Тишковец пообещал москвичам «эталонную зиму» в ночь на 1 января
- Володин: Военнослужащих нельзя разделять, если речь идет о погибших героях
- Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2023 году до 16 242 рублей
- СМИ: Депутата Госдумы задержали в Пулково во время просмотра финала ЧМ-2022
- Пушилин: Центр Марьинки зачищен от украинских войск
- Шадаев: VPN-сервисы в России пока не приживаются
- В Севастополе россиянину дали 12 лет колонии за шпионаж в пользу Украины
- Единое пособие на детей и для беременных женщин вводится с 1 января
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru