СМИ: Запад больше не может скрывать данные об истинных потерях ВСУ

Лидеры западных стран больше не могут скрывать правду о положении украинской армии и страны в целом, считает член совета директоров Института американских идей Джордж О'Нил-младший. Об этом эксперт пишет в статье для журнала The American Conservative.

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Обозреватель напомнил о заявлении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщившей, что ВСУ потеряли 100 тысяч солдат. Кроме того, глава ЕК заявила о 20 тысячах погибших мирных граждан.

«Если оценка фон дер Ляйен верна, это почти в 10 раз превышает количество погибших украинских солдат, о которых сообщает украинское правительство. Реплика президента ЕК показывает, что даже самые сильные сторонники этого конфликта больше не могут скрывать правду: Украина рискует проиграть», — отмечает О'Нил-младший.

Как отметил автор, западные СМИ и администрация президента США Джо Байдена настаивают, что «Украина побеждает Россию», однако факты говорят об обратном. О'Нил-младший считает, что действия Вашингтона в рамках украинского конфликта привели Соединенные Штаты к внешнеполитическому провалу, а население Украины — к страданиям.

«Украинская нация разрушена ради интересов США и по наущению глобалистской американской империи», — заключил обозреватель.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаЗападВСУ
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