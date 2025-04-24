Фильм «Мужу привет» получил награду ММКФ в конкурсе «Русские премьеры»

Фильм режиссера Антона Маслова «Мужу привет» стал лауреатом «Серебряного Святого Георгия» в категории «Русские премьеры» на 47-м Московском международном кинофестивале. Победителя объявила член жюри Анна Матисон на церемонии закрытия киносмотра, сообщает РИА Новости.

Кинокартина была признана лучшим фильмом в номинации, ориентированной на отечественные дебюты и новые работы российских режиссеров.

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В рамках финального вечера также состоялось чествование актера Владимира Ильина, которому был вручен почетный «Золотой Святой Георгий» за вклад в мировой кинематограф. Перед вручением на экранах фестивального зала были показаны фрагменты из культовых фильмов с участием Ильина.

Президент ММКФ Никита Михалков, лично передавший награду актеру, отметил его выдающееся актерское дарование, подчеркнув, что Ильин относится к числу артистов, чье мастерство невозможно объяснить техническими приемами. Михалков назвал его одним из тех редких актеров, чья игра вызывает восхищение на интуитивном уровне, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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