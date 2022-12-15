Зеленский не ответил на вопрос о потерях в боях с Россией

Вместо прямого ответа на вопрос журналиста Зеленский поинтересовался, должны ли были киевские власти отдать все противнику и бежать в Польшу. При этом украинский лидер отметил, что многие граждане страны уехали, однако большая часть его соотечественников остались на родине и собираются защищать страну до конца.

При этом Зеленский пожаловался, что Киеву тяжело бороться с российской "пропагандой".

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские войска ежедневно теряют на артемовском направлении до батальона личного состава. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

