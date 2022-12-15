Зеленский не ответил на вопрос о потерях в боях с Россией
Украинский лидер Владимир Зеленский предпочел не отвечать на вопрос о том, сколькими соотечественниками он готов пожертвовать до завершения российско-украинского конфликта. Об этом президента Украины спросили в интервью журналу The Economist.
Вместо прямого ответа на вопрос журналиста Зеленский поинтересовался, должны ли были киевские власти отдать все противнику и бежать в Польшу. При этом украинский лидер отметил, что многие граждане страны уехали, однако большая часть его соотечественников остались на родине и собираются защищать страну до конца.
При этом Зеленский пожаловался, что Киеву тяжело бороться с российской "пропагандой".
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские войска ежедневно теряют на артемовском направлении до батальона личного состава. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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