Зеленский не ответил на вопрос о потерях в боях с Россией

Украинский лидер Владимир Зеленский предпочел не отвечать на вопрос о том, сколькими соотечественниками он готов пожертвовать до завершения российско-украинского конфликта. Об этом президента Украины спросили в интервью журналу The Economist.

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Вместо прямого ответа на вопрос журналиста Зеленский поинтересовался, должны ли были киевские власти отдать все противнику и бежать в Польшу. При этом украинский лидер отметил, что многие граждане страны уехали, однако большая часть его соотечественников остались на родине и собираются защищать страну до конца.

При этом Зеленский пожаловался, что Киеву тяжело бороться с российской "пропагандой".

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские войска ежедневно теряют на артемовском направлении до батальона личного состава. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:ИнтервьюСпецоперацияВладимир Зеленский
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