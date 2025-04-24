Курс доллара в России может упасть до 85 рублей
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев в беседе с «Газетой.Ru» спрогнозировал, что на следующей неделе курс доллара будет колебаться около 85 рублей, евро — около 96 рублей, а юань — от 11,5 до 11,6 рубля. Он отметил несколько факторов, которые могут повлиять на курс национальной валюты.
По словам Шепелева, на предстоящую динамику валют будет влиять завершение налогового периода в России, ожидаемое смягчение монетарной политики Центрального банка в связи с возможным сохранением ключевой ставки на уровне 21%, а также возможная корректировка бюджетного правила, что может привести к сокращению объема продаж валюты.
Он добавил, что увеличение спроса на иностранную валюту перед майскими праздниками также может оказать влияние.
Шепелев отметил, что рубль может столкнуться с дополнительным давлением из-за снижения цен на нефть, связанного с торговыми войнами, но позитивные экономические сигналы могут замедлить его ослабление. В целом эксперт считает, что годовые минимумы валют уже пройдены, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru