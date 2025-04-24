Курс доллара в России может упасть до 85 рублей

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев в беседе с «Газетой.Ru» спрогнозировал, что на следующей неделе курс доллара будет колебаться около 85 рублей, евро — около 96 рублей, а юань — от 11,5 до 11,6 рубля. Он отметил несколько факторов, которые могут повлиять на курс национальной валюты.

По словам Шепелева, на предстоящую динамику валют будет влиять завершение налогового периода в России, ожидаемое смягчение монетарной политики Центрального банка в связи с возможным сохранением ключевой ставки на уровне 21%, а также возможная корректировка бюджетного правила, что может привести к сокращению объема продаж валюты.