Трамп назвал НАТО важным для Европы и потребовал от союзников больше расходов
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает Организацию Североатлантического договора (НАТО) крайне важной для Европы, но подчеркнул, что США несут на себе большую финансовую нагрузку по сравнению с другими странами альянса.
В ответ на вопрос о значении НАТО для Вашингтона Трамп отметил, что альянс был бы гораздо менее мощным без участия Соединенных Штатов, отмечает издание «Профиль».
В ходе встречи с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере в Белом доме Трамп вновь поднял тему распределения финансового бремени внутри НАТО, заявив, что США платят значительно больше, чем их справедливая доля.
Он подчеркнул, что европейские союзники должны значительно увеличить свои взносы в бюджет блока, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Беспилотники атаковали храм Новый Иерусалим в Белгородской области
- Стас Пьеха опроверг слухи о деменции у бабушки Эдиты Пьехи
- Курс доллара в России может упасть до 85 рублей
- Трамп: Украине будет очень сложно вернуть Крым
- Трамп назвал НАТО важным для Европы и потребовал от союзников больше расходов
- Трамп заявил, что Россия не препятствует соглашению о прекращении огня
- Трамп исключил выход США из переговоров и заявил о вероятности заключения сделки
- Трамп рассчитывает на принятие условий урегулирования Россией, Украиной и ЕС
- Трамп анонсировал важные встречи по Украине в ближайшие дни
- Системы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в Курской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru