Трамп назвал НАТО важным для Европы и потребовал от союзников больше расходов

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает Организацию Североатлантического договора (НАТО) крайне важной для Европы, но подчеркнул, что США несут на себе большую финансовую нагрузку по сравнению с другими странами альянса.

В ответ на вопрос о значении НАТО для Вашингтона Трамп отметил, что альянс был бы гораздо менее мощным без участия Соединенных Штатов, отмечает издание «Профиль».