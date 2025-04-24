Трамп назвал НАТО важным для Европы и потребовал от союзников больше расходов

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает Организацию Североатлантического договора (НАТО) крайне важной для Европы, но подчеркнул, что США несут на себе большую финансовую нагрузку по сравнению с другими странами альянса.

В ответ на вопрос о значении НАТО для Вашингтона Трамп отметил, что альянс был бы гораздо менее мощным без участия Соединенных Штатов, отмечает издание «Профиль».

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В ходе встречи с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере в Белом доме Трамп вновь поднял тему распределения финансового бремени внутри НАТО, заявив, что США платят значительно больше, чем их справедливая доля.

Он подчеркнул, что европейские союзники должны значительно увеличить свои взносы в бюджет блока, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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