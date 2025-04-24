Трамп: Украине будет очень сложно вернуть Крым

Президент США пояснил, что сложность заключается в том, что Крым стал частью России при экс-лидере США Бараке Обаме. «Они приняли решение. Не было выстрелов, они просто передали его. Теперь они говорят: можете вернуть?» — отметил глава государства.

Трамп также ответил на вопрос о возможных территориальных уступках со стороны Украины, добавив, что США сделают все возможное по этому вопросу, работая с Украиной.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев положительно отозвался о заявлении президента США Дональда Трампа, который раскритиковал позицию украинского лидера Владимира Зеленского по вопросу Крыма. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

