Трамп рассчитывает на принятие условий урегулирования Россией, Украиной и ЕС

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Россия, Украина и Европейский Союз примут условия урегулирования конфликта в Украине. Об этом он сообщил на встрече с премьером Норвегии в Белом доме.

Трамп отметил, что рассчитывает на согласие всех сторон на предложенные условия и заявил, что процесс завершения конфликта может состояться в ближайшее время.