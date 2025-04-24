Трамп рассчитывает на принятие условий урегулирования Россией, Украиной и ЕС
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Россия, Украина и Европейский Союз примут условия урегулирования конфликта в Украине. Об этом он сообщил на встрече с премьером Норвегии в Белом доме.
Трамп отметил, что рассчитывает на согласие всех сторон на предложенные условия и заявил, что процесс завершения конфликта может состояться в ближайшее время.
В ответ на вопрос о вероятности принятия условий со стороны Москвы, Киева и Брюсселя, президент США высказал уверенность, что стороны в конечном итоге примут сделку.
В последние недели администрация Трампа представила так называемую «финальную оферту» для прекращения конфликта, которая включает признание Россией суверенитета Украины за исключением Крыма, обязательство Киева не вступать в НАТО и передачу контроля над Запорожской АЭС США, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru