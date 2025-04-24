Трамп рассчитывает на принятие условий урегулирования Россией, Украиной и ЕС

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Россия, Украина и Европейский Союз примут условия урегулирования конфликта в Украине. Об этом он сообщил на встрече с премьером Норвегии в Белом доме.

Трамп отметил, что рассчитывает на согласие всех сторон на предложенные условия и заявил, что процесс завершения конфликта может состояться в ближайшее время.

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В ответ на вопрос о вероятности принятия условий со стороны Москвы, Киева и Брюсселя, президент США высказал уверенность, что стороны в конечном итоге примут сделку.

В последние недели администрация Трампа представила так называемую «финальную оферту» для прекращения конфликта, которая включает признание Россией суверенитета Украины за исключением Крыма, обязательство Киева не вступать в НАТО и передачу контроля над Запорожской АЭС США, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ЕвросоюзСШАУкраинаРоссияДональд Трамп

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