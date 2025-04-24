Киев сомневается в готовности соглашения с США по недрам к 26 апреля

Работа над окончательным текстом соглашения между США и Украиной о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых, вероятно, не будет завершена к ранее запланированной дате подписания — 26 апреля. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, ссылаясь на текущие версии документа.

По словам парламентария, последний проект соглашения стал заметно сбалансированнее по сравнению с мартовской редакцией — из него были исключены спорные положения, включая обязательства по выплате ренты за уже действующие месторождения и передаче Соединенным Штатам украинской газотранспортной инфраструктуры и атомных объектов.