Киев сомневается в готовности соглашения с США по недрам к 26 апреля
Работа над окончательным текстом соглашения между США и Украиной о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых, вероятно, не будет завершена к ранее запланированной дате подписания — 26 апреля. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, ссылаясь на текущие версии документа.
По словам парламентария, последний проект соглашения стал заметно сбалансированнее по сравнению с мартовской редакцией — из него были исключены спорные положения, включая обязательства по выплате ренты за уже действующие месторождения и передаче Соединенным Штатам украинской газотранспортной инфраструктуры и атомных объектов.
Несмотря на достигнутый прогресс, Железняк выразил сомнение в том, что документ будет окончательно согласован в срок.
Он предположил, что к обозначенной дате может быть готова лишь политическая часть соглашения, но именно она, по его словам, вызывает наибольшее количество вопросов на фоне текущих событий, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru