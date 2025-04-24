Трамп анонсировал важные встречи по Украине в ближайшие дни

Выступая на встрече с премьер-министром Норвегии в Белом доме, американский лидер подчеркнул, что, по его мнению, уже достигнут значительный прогресс в усилиях по прекращению боевых действий. При этом он не уточнил, о каких именно переговорах идет речь и кто станет их участником.

Трамп выразил уверенность, что предстоящие контакты сыграют важную роль в дальнейших попытках добиться мира, передает «Радиоточка НСН».

