Трамп анонсировал важные встречи по Украине в ближайшие дни
Президент США Дональд Трамп сообщил о запланированных в ближайшие дни ключевых переговорах, касающихся урегулирования конфликта на Украине.
По его словам, Вашингтон рассчитывает на скорейшее завершение боевых действий.
Выступая на встрече с премьер-министром Норвегии в Белом доме, американский лидер подчеркнул, что, по его мнению, уже достигнут значительный прогресс в усилиях по прекращению боевых действий. При этом он не уточнил, о каких именно переговорах идет речь и кто станет их участником.
Трамп выразил уверенность, что предстоящие контакты сыграют важную роль в дальнейших попытках добиться мира, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru