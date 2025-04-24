Трамп заявил, что Россия не препятствует соглашению о прекращении огня

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает Россию препятствием для заключения договоренности о прекращении огня на Украине.

В во время встречи с премьером Норвегии в Белом доме он подчеркнул, что как Россия, так и Украина, на данный момент настроены на мир и хотят заключить сделку.

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Трамп отметил, что оказывает «значительное» давление на Россию в процессе переговоров по урегулированию конфликта.

Он добавил, что его усилия направлены на оказание серьезного влияния на российскую сторону, уверяя, что Москва осведомлена о масштабе оказываемого давления, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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