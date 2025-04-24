Трамп исключил выход США из переговоров и заявил о вероятности заключения сделки

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты не выйдут из переговоров по урегулированию конфликта на Украине, так как будет достигнута сделка. Об этом он заявил на встрече с премьером Норвегии в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что если договоренности будут заключены, вопрос об уходе США с переговорного процесса станет неактуальным.