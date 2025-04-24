Трамп исключил выход США из переговоров и заявил о вероятности заключения сделки
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты не выйдут из переговоров по урегулированию конфликта на Украине, так как будет достигнута сделка. Об этом он заявил на встрече с премьером Норвегии в Белом доме.
Трамп подчеркнул, что если договоренности будут заключены, вопрос об уходе США с переговорного процесса станет неактуальным.
Он предложил снова вернуться к этому вопросу через две недели, если ситуация не изменится.
Таким образом, президент США ответил на вопросы журналистов о возможном выходе Вашингтона из усилий по урегулированию, которые продолжаются на фоне конфликта, передает «Радиоточка НСН».
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