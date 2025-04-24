Системы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в Курской области

В ведомстве отметили, что летательный аппарат был сбит примерно в 18:05 24 апреля по московскому времени. Других подробностей произошедшего в министерстве обороны не сообщили.

Ранее председатель участковой избирательной комиссии №513 в Белгородской области Светлана Тимошенко погибла в результате удара беспилотника ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

