Системы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в Курской области
24 апреля 202520:48
Беспилотник ВСУ самолетного типа уничтожили российские дежурные средства ПВО в небе над Курской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.
В ведомстве отметили, что летательный аппарат был сбит примерно в 18:05 24 апреля по московскому времени. Других подробностей произошедшего в министерстве обороны не сообщили.
Ранее председатель участковой избирательной комиссии №513 в Белгородской области Светлана Тимошенко погибла в результате удара беспилотника ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru