СМИ: Вычеркнутые из плана США пункты будут прописаны в других документах

Положения, изъятые из первоначальной версии плана США по Украине, будут зафиксированы в отдельных документах и вынесены на обсуждение в ходе дальнейших дипломатических контактов, сообщает Bloomberg со ссылкой на заместителя руководителя офиса украинского президента Игоря Брусило.

По его словам, после проработки всех неясных аспектов, в числе которых значатся территориальные, президенты двух стран проведут переговоры, которые могут подготовить почву для личной встречи и окончательного оформления договорённостей.

Брусило также подчеркнул, что возможность вступления Украины в НАТО не снимается с повестки дня, что идёт вразрез с позицией России.

Ранее пункт о «разморозке» российских активов был удален из проекта плана по урегулированию конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:РоссияСШАУкраина

