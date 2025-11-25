СМИ: Вычеркнутые из плана США пункты будут прописаны в других документах

По его словам, после проработки всех неясных аспектов, в числе которых значатся территориальные, президенты двух стран проведут переговоры, которые могут подготовить почву для личной встречи и окончательного оформления договорённостей.

Брусило также подчеркнул, что возможность вступления Украины в НАТО не снимается с повестки дня, что идёт вразрез с позицией России.

Ранее пункт о «разморозке» российских активов был удален из проекта плана по урегулированию конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

