СМИ: Вычеркнутые из плана США пункты будут прописаны в других документах
Положения, изъятые из первоначальной версии плана США по Украине, будут зафиксированы в отдельных документах и вынесены на обсуждение в ходе дальнейших дипломатических контактов, сообщает Bloomberg со ссылкой на заместителя руководителя офиса украинского президента Игоря Брусило.
По его словам, после проработки всех неясных аспектов, в числе которых значатся территориальные, президенты двух стран проведут переговоры, которые могут подготовить почву для личной встречи и окончательного оформления договорённостей.
Брусило также подчеркнул, что возможность вступления Украины в НАТО не снимается с повестки дня, что идёт вразрез с позицией России.
Ранее пункт о «разморозке» российских активов был удален из проекта плана по урегулированию конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Вычеркнутые из плана США пункты будут прописаны в других документах
- «Сбербанк» предложил массово завозить рабочих из Индии, чтобы закрыть дефицит кадров
- Суд в США отклонил обвинения против экс-главы ФБР Джеймса Коми
- Югра увеличила единовременную выплату контрактникам до 4,1 миллионов рублей
- Безруков подал в суд из-за продажи масок с его изображением
- В Москве 27 ноября простятся с народной артисткой Лилией Юдиной
- Предпринимателя оштрафовали за продажу атрибутики с символикой сатанизма
- Суд вернул государству портовые активы в Туапсе и Темрюке
- В Белгородской области при атаке украинского дрона пострадал водитель
- Боррель заявил, что США при Трампе больше не союзник Европы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru