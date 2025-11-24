Югра увеличила единовременную выплату контрактникам до 4,1 миллионов рублей
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра установил крупнейшую в России единовременную выплату для граждан, заключающих контракт с Минобороны. После последнего повышения ее суммарный размер достиг 4,1 миллиона рублей, сообщили в окружном правительстве.
Власти уточнили, что региональная поддержка увеличена до 3,55 миллиона рублей. К этой сумме добавляется федеральная выплата в 400 тысяч рублей и муниципальная — в 150 тысяч. Таким образом, общий объем единовременной выплаты составляет 4,1 миллиона рублей, что, по данным региона, является рекордным показателем в стране.
Заключить контракт могут граждане России, иностранцы и лица без гражданства в возрасте от 18 до 65 лет. Минимальный срок службы установлен в один год. Контрактникам гарантируют 15 суток отпуска каждые полгода.
Для иногородних предусмотрена компенсация расходов на проезд, проживание и питание, а также предоставление необходимого снаряжения, передает «Радиоточка НСН».
