СМИ: Один человек пострадал после падения обломков БПЛА на дом в Новороссийске
Новороссийск уже несколько часов находится под атакой, сообщает Telegram-канал Mash.
Беспилотник врезался в 16-этажку. Дрон задел верхний этаж и разбил угловую квартиру. В результате один человек ранен.
Ситуацию усугубляет масштабный взлом городской системы оповещения. По предварительным данным, это работа украинских хакеров.
По всему побережью — от Геленджика до Анапы — включались сирены, объявляя о химической и радиационной угрозе, хотя реальной опасности нет.
Тревожные сообщения о взрывах и сиренах также приходят из Туапсе и Краснодара.
Ранее в Белгородской области при атаке украинского дрона пострадал водитель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
