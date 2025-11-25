СМИ: Один человек пострадал после падения обломков БПЛА на дом в Новороссийске

Беспилотник врезался в 16-этажку. Дрон задел верхний этаж и разбил угловую квартиру. В результате один человек ранен.

Ситуацию усугубляет масштабный взлом городской системы оповещения. По предварительным данным, это работа украинских хакеров.

По всему побережью — от Геленджика до Анапы — включались сирены, объявляя о химической и радиационной угрозе, хотя реальной опасности нет.

Тревожные сообщения о взрывах и сиренах также приходят из Туапсе и Краснодара.

Ранее в Белгородской области при атаке украинского дрона пострадал водитель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

