«Сбербанк» предложил массово завозить рабочих из Индии, чтобы закрыть дефицит кадров

«Сбербанк» рассчитывает, что приток квалифицированной рабочей силы из Индии поможет восполнить нехватку рабочих рук в экономике России, сообщил Reuters первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

Мигранты из Филиппин могут заменить среднеазиатов в России

«Трудовой ресурс из Индии сейчас очень востребован и будет востребован еще больше, потому что это квалифицированная рабочая сила, это одно из направлений нашего сотрудничества, мы нашим компаниям здесь помогаем привезти рабочую силу из Индии», — указал он.

Генеральный консул Индии в Санкт-Петербурге Нилам Рани сообщала, что трудовая эмиграция в РФ резко выросла в текущем году и сейчас план — привлечь 400 тыс. рабочих из Индии, чтобы закрыть пробел на российском рынке труда.

Ранее стало известно, что «Сбербанк» уволит сотрудников, которых ИИ признал нерезультативными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

