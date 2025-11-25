«Сбербанк» предложил массово завозить рабочих из Индии, чтобы закрыть дефицит кадров

«Трудовой ресурс из Индии сейчас очень востребован и будет востребован еще больше, потому что это квалифицированная рабочая сила, это одно из направлений нашего сотрудничества, мы нашим компаниям здесь помогаем привезти рабочую силу из Индии», — указал он.

Генеральный консул Индии в Санкт-Петербурге Нилам Рани сообщала, что трудовая эмиграция в РФ резко выросла в текущем году и сейчас план — привлечь 400 тыс. рабочих из Индии, чтобы закрыть пробел на российском рынке труда.

Ранее стало известно, что «Сбербанк» уволит сотрудников, которых ИИ признал нерезультативными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

