СМИ: Разрешено арестовать экс-судью, организовавшего освобождение члена ОПГ

Он обвиняется в организации незаконного освобождения члена организованной преступной группировки «Локомотив», осужденного за убийство. Как установило следствие, для этого было использовано сфальсифицированное медицинское заключение, которое утвердил Козлов. Предполагается, что преступлению способствовала взятка в размере 800 тысяч рублей, переданная родственниками заключенного через посредника. Впоследствии незаконное решение суда было отменено, а освобожденный преступник возвращен в колонию строгого режима.

В отношении Козлова возбуждено уголовное дело по четырем статьям, максимальное наказание по которым достигает 12 лет лишения свободы. Сам экс-судья настаивает на том, что его вина подтверждается исключительно показаниями других фигурантов дела.

Ранее экс-судья Момотов отверг связи с криминальным авторитетом Карасем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

