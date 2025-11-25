СМИ: Разрешено арестовать экс-судью, организовавшего освобождение члена ОПГ

Высшая квалификационная коллегия судей России санкционировала арест бывшего председателя Юргамышского районного суда Курганской области Валерия Козлова, находящегося в отставке, сообщают «Известия».

Суд признал экс-депутата Гаджиева участниками экстремистского объединения

Он обвиняется в организации незаконного освобождения члена организованной преступной группировки «Локомотив», осужденного за убийство. Как установило следствие, для этого было использовано сфальсифицированное медицинское заключение, которое утвердил Козлов. Предполагается, что преступлению способствовала взятка в размере 800 тысяч рублей, переданная родственниками заключенного через посредника. Впоследствии незаконное решение суда было отменено, а освобожденный преступник возвращен в колонию строгого режима.

В отношении Козлова возбуждено уголовное дело по четырем статьям, максимальное наказание по которым достигает 12 лет лишения свободы. Сам экс-судья настаивает на том, что его вина подтверждается исключительно показаниями других фигурантов дела.

Ранее экс-судья Момотов отверг связи с криминальным авторитетом Карасем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

