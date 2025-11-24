Суд в США отклонил обвинения против экс-главы ФБР Джеймса Коми

Федеральный суд в США отклонил обвинения в даче ложных показаний против бывшего директора ФБР Джеймса Коми, который ранее неоднократно критиковал президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Судья указала, что назначение прокурора Халлиган на должность исполняющей обязанности федерального прокурора Восточного округа Вирджинии было недействительным.

Поскольку у не не было законных полномочий подписывать и представлять обвинительное заключение, суд удовлетворил ходатайство защиты Коми и признал документ недействительным.

Коми на слушаниях в Александрии (штат Вирджиния) ранее заявил о своей невиновности. Ему предъявляли обвинения в ложных показаниях конгрессу и воспрепятствовании расследованию дела о предполагаемом «российском вмешательстве», передает «Радиоточка НСН».

