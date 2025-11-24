Суд в США отклонил обвинения против экс-главы ФБР Джеймса Коми

Федеральный суд в США отклонил обвинения в даче ложных показаний против бывшего директора ФБР Джеймса Коми, который ранее неоднократно критиковал президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Судья указала, что назначение прокурора Халлиган на должность исполняющей обязанности федерального прокурора Восточного округа Вирджинии было недействительным.