Безруков подал в суд из-за продажи масок с его изображением
Актер Сергей Безруков подал иск против предпринимательницы Кристины Соболевской, обвинив ее в незаконном использовании его изображения на карнавальных и тканевых масках, продаваемых через крупные онлайн-площадки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
По данным суда, актертребует запретить дальнейшее распространение его личных данных, имени, фамилии и фотографий, в интернете. Помимо этого, он намерен взыскать компенсацию за моральный вред.
В материалах дела указано, что Соболевская разместила продукцию с изображением лица Безрукова на маркетплейсах без получения его согласия.
Сам артист расценивает это как прямое нарушение своих прав на использование внешнего облика и персональных данных, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Сбербанк» предложил массово завозить рабочих из Индии, чтобы закрыть дефицит кадров
- Суд в США отклонил обвинения против экс-главы ФБР Джеймса Коми
- Югра увеличила единовременную выплату контрактникам до 4,1 миллионов рублей
- Безруков подал в суд из-за продажи масок с его изображением
- В Москве 27 ноября простятся с народной артисткой Лилией Юдиной
- Предпринимателя оштрафовали за продажу атрибутики с символикой сатанизма
- Суд вернул государству портовые активы в Туапсе и Темрюке
- В Белгородской области при атаке украинского дрона пострадал водитель
- Боррель заявил, что США при Трампе больше не союзник Европы
- «Мы не сходили с ума!»: Создатели новой «Игромании» не считают соцсети конкурентами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru