Безруков подал в суд из-за продажи масок с его изображением

Актер Сергей Безруков подал иск против предпринимательницы Кристины Соболевской, обвинив ее в незаконном использовании его изображения на карнавальных и тканевых масках, продаваемых через крупные онлайн-площадки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным суда, актертребует запретить дальнейшее распространение его личных данных, имени, фамилии и фотографий, в интернете. Помимо этого, он намерен взыскать компенсацию за моральный вред.