По словам генерального директора Вадима Дуды, на данный момент в коллекции насчитывается от 10 до 12 тысяч книг, содержащих, по его оценке, «откровенно националистический» контент. При этом Дуда отметил, что данная литература не включена в официальный реестр экстремистских материалов Минюста РФ.

Отбор произведений для спецхранилища проходит в два этапа: первоначальную выборку осуществляют сотрудники библиотек на территориях Донецкой и Луганской областей, после чего издания рассматривает экспертный совет библиотеки. В фонд попадают книги, которые, в частности, «искажают роль России в Великой Отечественной войне» или «приписывают русским нелицеприятные черты».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался в русофобии в интервью блогеру США Фридману, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

