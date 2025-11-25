СМИ: В Ленинской библиотеке создали спецхранилище «русофобских книг»
В Российской государственной библиотеке организовано специализированное хранилище для изданий, привезенных с украинских территорий, которые руководство библиотеки характеризует как «русофобские», сообщают «Ведомости».
По словам генерального директора Вадима Дуды, на данный момент в коллекции насчитывается от 10 до 12 тысяч книг, содержащих, по его оценке, «откровенно националистический» контент. При этом Дуда отметил, что данная литература не включена в официальный реестр экстремистских материалов Минюста РФ.
Отбор произведений для спецхранилища проходит в два этапа: первоначальную выборку осуществляют сотрудники библиотек на территориях Донецкой и Луганской областей, после чего издания рассматривает экспертный совет библиотеки. В фонд попадают книги, которые, в частности, «искажают роль России в Великой Отечественной войне» или «приписывают русским нелицеприятные черты».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался в русофобии в интервью блогеру США Фридману, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
