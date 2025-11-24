В Москве 27 ноября простятся с народной артисткой Лилией Юдиной

Прощание с народной артисткой РСФСР Лилией Юдиной состоится 27 ноября в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Об этом сообщили в Государственном академическом Малом театре, где актриса служила почти семь десятилетий.

В театре уточнили, что церемония прощания начнется в 14:00 и проходит по просьбе родственников. Юдина скончалась 23 ноября на 97-м году жизни. Ее творческий путь был неразрывно связан с Малым театром — она вошла в труппу в 1953 году и оставалась одной из ведущих актрис на протяжении всей карьеры, отмечает RT.