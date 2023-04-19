СМИ: ВСУ взорвали четыре многоэтажки при отступлении из Артемовска

Отмечается, что в подвалах домов укрывались минимум 20 мирных жителей, включая детей. Согласно данным, все они погибли. Жители находящегося рядом частного сектора, которым помогли эвакуироваться российские военные, сообщили, что стали свидетелями этой трагедии.

Ранее пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый во время телемарафона заявил, что самые кровавые за последние десятилетия бои идут в Артемовске. По его словам, тяжелейшие бои происходят в городской застройке города, сообщает «Радиоточка НСН».

