СМИ: ВСУ взорвали четыре многоэтажки при отступлении из Артемовска
Вооруженные силы Украины (ВСУ) два дня назад во время отступления из поселка Цветмет на окраине Артемовска взорвали четыре девятиэтажных дома. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры ДНР.
Отмечается, что в подвалах домов укрывались минимум 20 мирных жителей, включая детей. Согласно данным, все они погибли. Жители находящегося рядом частного сектора, которым помогли эвакуироваться российские военные, сообщили, что стали свидетелями этой трагедии.
Ранее пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый во время телемарафона заявил, что самые кровавые за последние десятилетия бои идут в Артемовске. По его словам, тяжелейшие бои происходят в городской застройке города, сообщает «Радиоточка НСН».
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