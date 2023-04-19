Советник Пушилина заявил, что согласованного отступления ВСУ из Артемовска нет

Согласованного отступления ВСУ из Артемовска в Донецкой народной республике нет. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

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По его словам, нельзя сказать, что украинские войска отступают.

«Есть попытки выхода, выходят малые подразделения, но это больше похоже на малое бегство», — сообщил Гагин в эфире телеканала «Россия 24».

Советник указал, что противник не отступает согласованно.

Ранее Гагин заявил, что российские силы контролируют около 90% территории Артемовска, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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