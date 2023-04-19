Советник Пушилина заявил, что согласованного отступления ВСУ из Артемовска нет

По его словам, нельзя сказать, что украинские войска отступают.

«Есть попытки выхода, выходят малые подразделения, но это больше похоже на малое бегство», — сообщил Гагин в эфире телеканала «Россия 24».

Советник указал, что противник не отступает согласованно.

Ранее Гагин заявил, что российские силы контролируют около 90% территории Артемовска, напоминает RT.

