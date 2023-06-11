СМИ: ВСУ ударили по Херсонской области после отъезда Мантурова

Украинская армия нанесла удар по месту, которое посетил глава Минпромторга России Денис Мантуров в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ведомстве.

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Представитель министерства заявил, что Мантуров накануне посетил Херсонскую область. Он обсуждал с руководством региона помощь жителям затопленных территорий.

Источник подтвердил информацию о том, что ВСУ нанесли ракетный удар по месту, которое посетил министр.

Глава правительства Херсонской области Алексей Андреенко заявил, что украинские войска обстреливают лодки спасателей в затопленных районах, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ХерсонДенис МантуровВСУ

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