В Херсонской области разрешили использовать три языка

На большей части Херсонской области для общения и делопроизводства можно использовать украинский язык. На территории Генического и Новотроицкого районов - также крымско-татарский, уточнил Сальдо.

Он отметил, что жители региона могут свободно выбирать язык общения, творчества и культуры.

Сальдо ранее назначил выплаты жителям Херсонской области, пострадавшим от разрушения Каховской гидроэлектростанции. За частичную утрату имущества полагается 50 тысяч рублей, за полную - 100 тысяч, передает «Радиоточка НСН».

