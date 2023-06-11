В Херсонской области разрешили использовать три языка

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо разрешил использовать в делопроизводстве русский, украинский и крымско-татарский языки. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Новые регионы и денацификация. В Совфеде назвали условия для переговоров России и Украины

На большей части Херсонской области для общения и делопроизводства можно использовать украинский язык. На территории Генического и Новотроицкого районов - также крымско-татарский, уточнил Сальдо.

Он отметил, что жители региона могут свободно выбирать язык общения, творчества и культуры.

Сальдо ранее назначил выплаты жителям Херсонской области, пострадавшим от разрушения Каховской гидроэлектростанции. За частичную утрату имущества полагается 50 тысяч рублей, за полную - 100 тысяч, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Русский ЯзыкХерсон

Горячие новости

Все новости

партнеры