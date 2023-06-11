В Херсонской области разрешили использовать три языка
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо разрешил использовать в делопроизводстве русский, украинский и крымско-татарский языки. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
На большей части Херсонской области для общения и делопроизводства можно использовать украинский язык. На территории Генического и Новотроицкого районов - также крымско-татарский, уточнил Сальдо.
Он отметил, что жители региона могут свободно выбирать язык общения, творчества и культуры.
Сальдо ранее назначил выплаты жителям Херсонской области, пострадавшим от разрушения Каховской гидроэлектростанции. За частичную утрату имущества полагается 50 тысяч рублей, за полную - 100 тысяч, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Киев опубликовал ролик о контрнаступлении с молчащим Будановым
- Во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога
- В Херсонской области разрешили использовать три языка
- Курганская школьница скончалась после отравления «Мистером Сидром»
- Неудачная попытка. «Приазовье» уничтожил шесть украинских катеров-камикадзе после их атаки
- В Кировском районе Крыма повредили железнодорожное полотно
- Киев сообщил о резком снижении солености Черного моря
- В кабмине заявили о запуске безвизовых турпоездок в Китай
- Бойцы ВСУ пожаловались на поставленную Западом технику
- «Нужна конкретика!» В России говорят о «спортивной селекции» на фоне ограничений в отношении фигуристов и конькобежцев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru