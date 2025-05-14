Эстония и Украина прошли в финал «Евровидения»

Первый полуфинал конкурса песни «Евровидение-2025» состоялся в Швейцарии, определились первые десять финалистов смотра.

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В полуфинале, который прошел накануне в Базеле, представили свои композиции 15 стран. В следующий этап конкурса вышли артисты из Норвегии, Албании, Швеции, Исландии, Нидерландов, Польши, Сан-Марино, Португалии. Кроме того, в финал прошли представители Эстонии (Tommy Cash) и Украины (группа Ziferblat).

Второй полуфинал «Евровидения» состоится 15 мая. Финальное шоу пройдет 17 мая, пишет Ura.ru.

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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