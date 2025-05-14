Ученые подсчитали, что жизнь на Земле исчезнет в 1000002021 году
Жизнь на Земле может прекратить существование примерно в 1000002021 году, подсчитала группа ученых из NASA и японского Университета Тохо. Об этом сообщает Daily Star.
Специалисты определили сроки, применив мощные суперкомпьютеры и комбинированную биогеохимическую и климатическую модель. Ученые проанализировали долгосрочные изменения в атмосфере планеты и выяснили, что высокое содержание в ней кислорода — временное с геологической точки зрения. В дальнейшем уровень кислорода начнет падать, и Земля перестанет быть пригодной для известных форм жизни. Кроме того, причиной исчезновения жизни на планете станет повышение температуры, связанное с увеличением активности Солнца.
Международная группа ученых указала, что открытие подчеркивает «срочность поиска обитаемых планет за пределами Солнечной системы» в качестве возможного пути выживания человечества.
Ранее вице-президент Российской академии наук Сергей Чернышев заявил, что существование жизни на планете имеет временные рамки, и рано или поздно возникнет необходимость рассмотреть вопрос о возможной колонизации ближайших планет, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru