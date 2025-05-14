Мать основателя «Ласкового мая» судится с вдовой Юрия Шатунова
Мать основателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова Валентина подала иск к вдове бывшего солиста коллектива, певца Юрия Шатунова Светлане о признании завещания артиста недействительным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Суть претензий Кузнецовой не раскрывается. Дата рассмотрения заявления не назначена.
Известно, что ранее суд принял решение об изменении территориальной подсудности рассмотрения дела, истица не согласилась с этим. Кузнецова подала частную жалобу, которая была отклонена.
Юрий Шатунов умер 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет, Сергей Кузнецов скончался 7 ноября 2022-го на 59-м году жизни.
Между тем бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин рассказал, что отзовет из суда в Москве свой иск к создателям сериала «Слово пацана», связанный с использованием песен группы. Разбирательство продолжат в Турции, гражданином которой является Разин. Продюсер хочет отсудить у создателей проекта $2 млн, отмечает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru