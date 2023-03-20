Западные аналитики подсчитали потери живой силы ВСУ
ВСУ потеряли убитыми почти всех военнослужащих, которых готовили специалисты Североатлантического альянса с 2014 по 2022 год, через год после начала спецоперации. Об этом заявили западные аналитики, принимавшие участие в закрытой конференции ведущих экспертов США по внешней политике, сообщило издание Asia Times.
По данным издания, украинских новобранцев отправляют на фронт после трехнедельной подготовки. Отмечается, что качество подготовки Вооруженных сил страны значительно ухудшилось. Это касается и рядовых солдат, и офицеров, подчеркнули обозреватели.
Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что в российско-украинском конфликте погибли больше двухсот тысяч украинцев.
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