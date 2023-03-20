Западные аналитики подсчитали потери живой силы ВСУ

По данным издания, украинских новобранцев отправляют на фронт после трехнедельной подготовки. Отмечается, что качество подготовки Вооруженных сил страны значительно ухудшилось. Это касается и рядовых солдат, и офицеров, подчеркнули обозреватели.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что в российско-украинском конфликте погибли больше двухсот тысяч украинцев.

