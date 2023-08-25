СМИ: ВСУ расстреляли 23 сослуживца за попытку дезертирства

Украинские солдаты расстреляли за попытку дезертирства 23 своих сослуживца, сообщает РИА Новости.

Советник Пушилина рассказал о массовом дезертирстве ВСУ

Военное командование Украины с целью скрыть преступление внесло расстрелянных солдат в списки пропавших без вести.

Ранее завербованный украинский дезертир сдался российским военным под Херсоном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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