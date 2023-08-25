СМИ: ВСУ расстреляли 23 сослуживца за попытку дезертирства
25 августа 202305:34
Украинские солдаты расстреляли за попытку дезертирства 23 своих сослуживца, сообщает РИА Новости.
Военное командование Украины с целью скрыть преступление внесло расстрелянных солдат в списки пропавших без вести.
Ранее завербованный украинский дезертир сдался российским военным под Херсоном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru