Советник Пушилина рассказал о массовом дезертирстве ВСУ
Случаи массового дезертирства отмечаются в рядах украинской армии, сообщил в эфире «Первого канала» советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
По его словам, военные Вооруженных сил Украины отказываются участвовать в «мясных» штурмах. Украинская 28-я механизированная бригада, полностью не вышла на штурмовые мероприятия, так как практически вся техника дала отказ. Гагин указал, что об этом известно из радиоперехватов.
Советник связал участившиеся штурмы Киева с приближающимся саммитом НАТО, чтобы показать хорошие результаты к его началу.
Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале высказался о плане руководства Украины относительно контрнаступления ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru