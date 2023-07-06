Советник Пушилина рассказал о массовом дезертирстве ВСУ

По его словам, военные Вооруженных сил Украины отказываются участвовать в «мясных» штурмах. Украинская 28-я механизированная бригада, полностью не вышла на штурмовые мероприятия, так как практически вся техника дала отказ. Гагин указал, что об этом известно из радиоперехватов.

Советник связал участившиеся штурмы Киева с приближающимся саммитом НАТО, чтобы показать хорошие результаты к его началу.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале высказался о плане руководства Украины относительно контрнаступления ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

