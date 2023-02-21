СМИ: ВСУ проводят учения в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

ВСУ проводят учения в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщает AFP.

Отмечается, что украинские военные используют зону в качестве тренировочной площадки.

По данным агентства, солдаты отрабатывают нападения, многие из них не являются профессионалами.

Гендиректор МАГАТЭ: Ситуация вокруг ЗАЭС непредсказуема

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что киевские власти готовят сценарий по дискредитации работы Запорожской АЭС.

Украина планирует обвинить Россию в заражении обширных территорий страны из-за военных действий вблизи ЧАЭС и «зоны отчуждения». Об этом 14 февраля сообщило Минобороны России.

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
ТЕГИ:СпецоперацияУкраина
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