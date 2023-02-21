СМИ: ВСУ проводят учения в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
ВСУ проводят учения в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщает AFP.
Отмечается, что украинские военные используют зону в качестве тренировочной площадки.
По данным агентства, солдаты отрабатывают нападения, многие из них не являются профессионалами.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что киевские власти готовят сценарий по дискредитации работы Запорожской АЭС.
Украина планирует обвинить Россию в заражении обширных территорий страны из-за военных действий вблизи ЧАЭС и «зоны отчуждения». Об этом 14 февраля сообщило Минобороны России.
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