Рогов: Киевские власти готовят сценарий по дискредитации работы Запорожской АЭС

Киевские власти готовят сценарий по дискредитации работы Запорожской АЭС, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, для этого будут привлечены западные СМИ, которые должны будут транслировать информацию о том, что Россия якобы не может гарантировать безопасную работу станции.

Он отметил, что в Киеве говорить, что «русские якобы готовят экологическую катастрофу».

Гендиректор МАГАТЭ: Ситуация вокруг ЗАЭС непредсказуема

Днем ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин сообщил, что требуется четко сформулированное согласие Киева, чтобы создать зону безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции.

По его словам, руководство МАГАТЭ разрабатывает ориентировочный план договоренностей по зоне безопасности в районе ЗАЭС, но воплотить его в жизнь не удается, поскольку глава агентства Рафаэль Гросси вынужден консультироваться с Украиной, которая пока не дала четкого согласия на такие действия.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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