Гендиректор МАГАТЭ: Ситуация вокруг ЗАЭС непредсказуема

Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается нестабильной и непредсказуемой. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, слова которого приводятся на сайте организации.

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Он отметил, что крупнейшая в Европе АЭС является зоной активных боевых действий. Гросси указал, что перенос запланированной ротации дает четкий сигнал о необходимости срочных мер по защите станции и людей, которые на ней работают.

Ранее в Telegram-канале госкорпорации «Росатом» сообщалось, что Россия готова продолжить работу по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции, отмечает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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