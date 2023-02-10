Гендиректор МАГАТЭ: Ситуация вокруг ЗАЭС непредсказуема
Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается нестабильной и непредсказуемой. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, слова которого приводятся на сайте организации.
Он отметил, что крупнейшая в Европе АЭС является зоной активных боевых действий. Гросси указал, что перенос запланированной ротации дает четкий сигнал о необходимости срочных мер по защите станции и людей, которые на ней работают.
Ранее в Telegram-канале госкорпорации «Росатом» сообщалось, что Россия готова продолжить работу по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции, отмечает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru