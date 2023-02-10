Гендиректор МАГАТЭ: Ситуация вокруг ЗАЭС непредсказуема

Он отметил, что крупнейшая в Европе АЭС является зоной активных боевых действий. Гросси указал, что перенос запланированной ротации дает четкий сигнал о необходимости срочных мер по защите станции и людей, которые на ней работают.

Ранее в Telegram-канале госкорпорации «Росатом» сообщалось, что Россия готова продолжить работу по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции, отмечает НСН.

