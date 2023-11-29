СМИ: ВСУ потеряли Leopard 1A5 через пару недель его применения

Боевую машину подбили российские военные. По данным издания, Leopard 1A5 являются самыми незащищенными танками, участвующими в конфликте, и их уничтожение неизбежно.

Ранее российские военные сорвали попытку противника эвакуировать для ремонта танк Leopard немецкого производства, который был подбит под Авдеевкой в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

