СМИ: ВСУ потеряли Leopard 1A5 через пару недель его применения
29 ноября 202306:19
Украинская армия потеряла танк Leopard 1A5 немецкого производства через пару недель после того, как его стали применять на поле боя, сообщает Forbes.
Боевую машину подбили российские военные. По данным издания, Leopard 1A5 являются самыми незащищенными танками, участвующими в конфликте, и их уничтожение неизбежно.
Ранее российские военные сорвали попытку противника эвакуировать для ремонта танк Leopard немецкого производства, который был подбит под Авдеевкой в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru