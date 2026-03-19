Минпросвещения увеличит доступность продленки для школьников к 2030 году

Доступность групп продленного дня для учеников с первого по четвертый классы увеличат в России. Об этом заявили в Минпросвещения.

«Доля учеников 1–4-х классов, посещающих группы... к 2030 году должна составлять не менее 17,6%. Сегодня в них занимаются более 1,43 миллиона ребят», — указали в ведомстве.

При этом в начале прошлого учебного года такие занятия посещали 16,48% детей, в РФ было доступно более 49 тысяч групп продленного дня.

Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, в прошлом году в школах дополнительно создали 12 930 групп для учеников начальных классов. Это выше планового показателя более чем в 12 раз. Кравцов указал, что продленка становится полноценной образовательной и воспитательной средой, а не просто формой присмотра за ребенком после школьных занятий.

Ранее в Госдуме предложили вернуть в школы бесплатные продленки с первого по девятый классы, напоминает 360.ru.

