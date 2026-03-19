Режиссер Кинг снимет анимационный фильм о Лабубу

Режиссер Пол Кинг снимет анимационный фильм об игрушке-монстре Лабубу. Об этом заявила владеющая авторскими правами на игрушку китайская компания Pop Mart.

Картина станет совместным проектом производителя и Sony Pictures. В ней объединят живую съемку и компьютерную графику.

Отмечается, что Кинг будет сотрудничать со сценаристом Стивеном Левинсоном. Исполнительным продюсером ленты станет автор персонажа Лабубу гонконгский художник Лун Цзяшэн.

Ранее акции Pop Mart на Гонконгской бирже потеряли в цене сразу 6% после спада ажиотажного спроса на игрушки Лабубу, пишет 360.ru.

