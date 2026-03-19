В СПЧ планируют передать Путину новый список на помилование в конце года

Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека намерен попросить российского лидера Владимира Путина о помиловании ряда граждан на ежегодной встрече в конце 2026 года. Об этом заявила член СПЧ Ева Меркачева в беседе с РИА Новости.

По ее словам, совет готов передавать списки на помилование регулярно, но может сделать это только на встрече с президентом.

«Если мне дадут слово, я всегда попрошу… Чтобы это было традицией», - отметила Меркачева.

Ранее председатель СПЧ Валерий Фадеев заявил, что Владимир Путин подписал указ о помиловании 23 женщин, пишет 360.ru. В их числе родственницы участников специальной военной операции и женщины с детьми.

