В СПЧ планируют передать Путину новый список на помилование в конце года
Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека намерен попросить российского лидера Владимира Путина о помиловании ряда граждан на ежегодной встрече в конце 2026 года. Об этом заявила член СПЧ Ева Меркачева в беседе с РИА Новости.
По ее словам, совет готов передавать списки на помилование регулярно, но может сделать это только на встрече с президентом.
«Если мне дадут слово, я всегда попрошу… Чтобы это было традицией», - отметила Меркачева.
Ранее председатель СПЧ Валерий Фадеев заявил, что Владимир Путин подписал указ о помиловании 23 женщин, пишет 360.ru. В их числе родственницы участников специальной военной операции и женщины с детьми.
