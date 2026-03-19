Россия стала второй среди государств G20 по доступности интернета

Россия занимает второе место по стоимости безлимитного интернета среди стран «Большой двадцатки». Об этом пишет РИА Новости.

Агентство проанализировало открытые данные и выяснило, что в стране безлимитный интернет скоростью от 60 мегабит в секунду стоит в среднем 658,6 рубля в месяц. Среди стран G20 такая связь дешевле лишь в Индии - 600,4 рубля.Тройку государств с самой доступной сетью замыкает Китай, где месяц интернета обойдется в 902,7 рубля.

Далее в рейтинге следуют Турция (1161,5 рубля), Бразилия, Южная Корея и Индонезия (примерно по 1700 рублей). В Аргентине интернет стоит около 2000 рублей в месяц, в Мексике - примерно 2500.

Дороже всего среди стран G20 интернет стоит в США (5972 рубля), Саудовской Аравии (5625,6 рубля) и Канаде (5106,3 рубля).

Между тем в Москве и Подмосковье один из провайдеров запустил высокоскоростной домашний интернет через роутеры нового поколения стандарта Wi-Fi 6, передача данных через них быстрее в 1,5-2 раза, пишет 360.ru.

