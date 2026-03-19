От Есенина до Цветаевой: Названы поэты, чьи стихи превратились в популярные песни

Безусловным лидером по числу востребованных песен стал Сергей Есенин. На его стихи записаны сразу несколько хитов, включая композицию «Москва» группы «Монгол Шуудан», которая возглавила рейтинг по прослушиваниям. Второе место заняла песня «Гуляка» группы «Альфа» тоже на есенинские строки. В десятку также вошли «Есенин» группы «Кукрыниксы» и «Клён» группы «ЧайФ», созданные по мотивам произведений поэта.



Высокую популярность продемонстрировали и стихи Марины Цветаевой — на них основана песня «Я тебя отвоюю» в исполнении Димы Билана, занявшая третье место в рейтинге. На стихи Роберта Рождественского создана композиция «Позвони мне, позвони» в исполнении Ирины Муравьёвой и ВИА «Фестиваль», вошедшая в пятёрку лидеров. Также в топ‑10 попала песня «Эхо любви» Анны Герман на слова Рождественского.



Среди других заметных работ — «Никого не будет в доме» Сергея Никитина (на стихи Бориса Пастернака), известная по фильму «Ирония судьбы», «Очарована, околдована» Михаила Звездинского (по стихотворению Николая Заболоцкого) и «Мне нравится» в исполнении Галины Бесединой и Сергея Тараненко (на стихи Цветаевой).



Анализ региональной аудитории показал, что чаще всего к песням на стихи классиков обращаются слушатели из Московской области. Второе место по соотношению прослушиваний на одного пользователя заняла Ленинградская область, третье — Самарская. В пятёрку также вошли Республика Саха (Якутия) и Краснодарский край. Далее в рейтинге расположились Удмуртская Республика, Свердловская область, Ростовская область и Пермский край.

Ранее поэтесса Лариса Рубальская призналась спецкору НСН, что ей нравится то, как искусственный интеллект (ИИ) «оживляет» великих поэтов, нелепой музыкой и странными картинками приобщая современную молодежь к поэзии.

