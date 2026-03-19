На Ставрополье женщина пострадала при атаке БПЛА
19 марта 202608:38
Массированную воздушную атаку отразили в Ставропольском крае. Об этом написал в Telegram-канале глава региона Владимир Владимиров.
Ранее Минобороны сообщило, что на Ставрополье уничтожили 28 украинских беспилотников, пишет RT.
По словам губернатора, важная инфраструктура региона не повреждена.
«В Кочубеевском округе пострадала женщина в результате падения обломков БПЛА на частное домовладение», — указал Владимиров.
Кроме того, в Невинномысске на фоне атаки получили повреждения фасады и остекление нескольких зданий. Городские службы займутся устранением последствий.
