В РФ зарегистрировали товарные знаки Cartier и Van Cleef
Швейцарская компания Richemont зарегистрировала в России товарные знаки Cartier и Van Cleef. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.
Организация подала заявки на регистрацию брендов Santos De Cartier, Panthere De Cartier, Van Cleef & Arpels Frivole в феврале и июле 2025 года. Заявителем выступает компания «Ричмонт Интернешнл С.А». Роспатент принял решение о регистрации товарных знаков в марте 2026 года.
Под указанными брендами в РФ смогут продавать ювелирные украшения, драгоценные камни, часы и художественные изделия из благородных металлов.
Ранее французский дом моды Hermes продлил на 10 лет срок действия исключительного права на три товарных знака в России, пишет 360.ru.
