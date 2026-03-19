Над российскими регионами уничтожили 138 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России почти 140 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... средства ПВО перехватили и уничтожили 138 украинских беспилотных летательных аппаратов», - указано в сообщении.

Военные сбили 40 БПЛА над Краснодарским краем, 35 - над Крымом, 28 - над Ставропольским краем. Кроме того, восемь дронов ликвидировали в Курской области, два - в Ростовской. Еще 18 беспилотников сбили над Азовским морем, семь - над Черным.

Ранее стало известно, что в Севастополе из-за атаки украинских БПЛА погиб один человек, еще двое пострадали, пишет 360.ru.

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
