СМИ: ВСУ получили 13 миллионов единиц оружия в течение года
Более 13 миллионов единиц оружия и военной техники получили Вооруженные силы Украины в течение года. Об этом сообщает издание УНН со ссылкой на отчет министра обороны Алексея Резникова.
«В течение последнего года в интересах вооруженных сил Украины закуплено и поставлено в войска более 13,2 миллиона единиц образцов вооружения и военной техники», - пишет издание.
В поставках техники есть образцы новых типов украинского вооружения, в том числе береговой ракетный комплекс «Нептун», модернизированные самолеты Миг-29МУ1 и вертолеты Ми-8-МСБ-В, противотанковые ракетные комплексы «Корсар» и «Скиф», беспилотные авиационные комплексы «Аист-100», А1-СМ «Фурия», Windhover, PD-2, ACS-3, радиолокационные станции «Малахит».
Также украинская армия получила крупнокалиберные винтовки Alligator и T-Rex, 30-мм автоматический станковый гранатомет КБА-117-02, ручные термобарические и дымовые гранаты, модернизированные ракеты, управляемые противотанковые ракеты, средства криптографической защиты, неуправляемые авиационные ракеты, элементы динамической защиты танков, бронированные машины и прочее.
Ранее Италия приостанавила поставки вооружений для Украины. Об этом заявил министр обороны страны Гуидо Крозетто в интервью газете Il Messaggero.
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