СМИ: ВСУ получили 13 миллионов единиц оружия в течение года

«В течение последнего года в интересах вооруженных сил Украины закуплено и поставлено в войска более 13,2 миллиона единиц образцов вооружения и военной техники», - пишет издание.

В поставках техники есть образцы новых типов украинского вооружения, в том числе береговой ракетный комплекс «Нептун», модернизированные самолеты Миг-29МУ1 и вертолеты Ми-8-МСБ-В, противотанковые ракетные комплексы «Корсар» и «Скиф», беспилотные авиационные комплексы «Аист-100», А1-СМ «Фурия», Windhover, PD-2, ACS-3, радиолокационные станции «Малахит».

Также украинская армия получила крупнокалиберные винтовки Alligator и T-Rex, 30-мм автоматический станковый гранатомет КБА-117-02, ручные термобарические и дымовые гранаты, модернизированные ракеты, управляемые противотанковые ракеты, средства криптографической защиты, неуправляемые авиационные ракеты, элементы динамической защиты танков, бронированные машины и прочее.

Ранее Италия приостанавила поставки вооружений для Украины. Об этом заявил министр обороны страны Гуидо Крозетто в интервью газете Il Messaggero.

